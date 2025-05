Agetran esclarece substituição de ônibus com vidro estourado na linha 519

Após a circulação de imagens que mostravam um ônibus operando com o vidro traseiro estourado no Terminal Hércules Maymone, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) se manifestou oficialmente sobre o ocorrido neste sábado (24). Segundo a nota, o incidente foi prontamente identificado. O veículo, pertencente à linha 519, foi substituído por outro carro ainda no próprio terminal, às 8h50 da manhã.



De acordo com a Agetran, o veículo que teve o vidro danificado foi imediatamente retirado de operação. Ele foi substituído pelo ônibus de número 1261. O coletivo avariado foi encaminhado à garagem responsável. Lá, passará por manutenção e aguarda agora o laudo técnico para liberação e possível retorno às atividades regulares.

A informação inicial foi divulgada por um leitor, que relatou a situação e levantou preocupações quanto à continuidade da circulação do ônibus mesmo após o dano. No entanto, conforme esclareceu a agência, a substituição ocorreu logo após o veículo chegar ao terminal. Isso garantiu a segurança dos passageiros e a continuidade do serviço.

