Aldeia Urbana Marçal de Souza recebe amanhã apresentação de teatro

Os moradores da Aldeia Urbana Marçal de Souza, em Campo Grande, poderão assistir gratuitamente amanhã (21) a peça “Pelega e a Porca Prenha – Episódio: A Mata do Pequi”. A peça traz personagens cômicos e simbólicos que transitam entre o universo do real e do fantástico, provocando reflexões sobre natureza, pertencimento e cultura popular.

A peça integra o projeto “Escambo UBU Erê – Festival para Infância e Juventude”, contemplado pelo edital Funarte Retomada 2024, e que está com nova parada em sua circulação por Campo Grande.

“Estar na Aldeia Marçal de Souza tem um significado especial para nós. É um território de resistência e representatividade histórica, onde cultura e ancestralidade seguem vivas. Essa não é nossa primeira parceria com a comunidade, que traz no DNA o fomento à cultura regional. Poder voltar com um trabalho voltado à infância, para nós, é motivo de grande alegria e respeito”, afirma o diretor do Grupo UBU, Anderson Bosh.

Para o cacique Josias Jordão Ramires, a proposta chegou em boa hora. “Aceitamos o convite porque conhecemos a seriedade do Grupo UBU. O teatro é uma linguagem agregadora, que fala com crianças e adultos, sempre com a possibilidade de ensinar algo. Como a peça também é voltada ao público infantil, pensamos muito nas nossas crianças, porque temos muitas delas por aqui”.



A liderança indígena também ressalta o envolvimento cultural constante da aldeia. “A Marçal de Souza há anos produz atividades culturais, seja com trabalhos próprios, seja em parceria com artistas de Mato Grosso do Sul. Reunimos cerca de 200 pessoas nas atividades — com música, artesanato, culinária tradicional, modas, dança, rezas — tudo isso mostra quem somos como indígenas em contexto urbano e valoriza nossa cultura Terena”, detalha.

A peça será apresentada nessa quarta-feira (21), às 19h, na Aldeia Urbana Marçal de Souza. Com entrada gratuita e classificação livre, o espetáculo será encenado nas dependências do Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena.

O memorial está localizado na Rua Terena nº 88, região do bairro Tiradentes. A Aldeia Marçal de Souza é a segunda comunidade a receber o projeto, que segue em circulação até outubro com apresentações e atividades formativas em seis comunidades.

Outras ações

Além da encenação, o projeto também realiza oficinas e rodas brincantes, pensadas especialmente para dialogar com crianças e famílias das comunidades visitadas. Oficinas em comunidades indígenas, quilombolas e bairros periféricos da capital sul-mato-grossense também integram o projeto, que prevê a oferta de bolsas remuneradas para atuação em funções como produção executiva, produção local, logística e mediação cultural.

“É uma forma que o ‘Escambo UBU Erê’ encontrou de fomentar o conhecimento e o envolvimento de artistas e profissionais interessados em atuar no setor cultural”, explica o ator e produtor Edner Gustavo.