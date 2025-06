Além da gripe, problemas cardíacos aumentam

Com a chegada do frio, é comum o aumento de casos de gripes e resfriados, mas o que muitos ainda desconhecem é que as baixas temperaturas também podem representar um risco significativo à saúde cardiovascular. Durante os dias frios, o corpo humano reage com a contração dos vasos sanguíneos, o que pode levar ao aumento da pressão arterial e sobrecarregar o coração, especialmente em pessoas com doenças crônicas.

Segundo especialistas, há um crescimento substancial na procura por atendimentos relacionados a dores no peito, pressão alta e até infartos durante essa estação. A queda brusca da temperatura pode ser um gatilho perigoso, principalmente para idosos, hipertensos e pessoas que já têm algum histórico de problema cardíaco.

Coordenador do Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora, João Gabriel Gonçalves, destacou que o número de casos de doenças gripais está maior do que nos anos anteriores. Mas ele chama atenção para as doenças cardíacas. “O frio tá chegando, aumenta as chances de outras doenças, como idosos terem AVC ou infarto”.

A contração dos vasos sanguíneos é uma reação natural do corpo para manter o calor interno, mas essa resposta pode ser prejudicial. Com o sangue circulando em artérias mais estreitas, o esforço do coração aumenta e, em situações extremas, pode levar a complicações graves.