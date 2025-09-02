Veículos de Comunicação
Início RCN 67

ALERTE E CUIDADOS

Alerta do INMET: baixa umidade e risco de incêndios atingem Aparecida do Taboado

Adriano Hany

Céu seco e neblina de poeira sobre área urbana no interior de MS
Alerta amarelo indica perigo potencial e recomendações de prevenção. Foto: Chico Ribeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo para baixa umidade em Aparecida do Taboado e municípios do entorno, com risco de incêndios e impactos à saúde. A umidade relativa pode ficar abaixo de 30% — nível inferior ao parâmetro de 60% adotado como ideal pela Organização Mundial da Saúde. O aviso foi estendido a Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba e Selvíria.

O sistema de alertas do INMET é dividido em três níveis de severidade: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Para o atual episódio, foi mantido o nível amarelo, com orientação da Defesa Civil para hidratação constante, evitar exposição ao sol entre 10h e 17h, suspender atividades físicas ao ar livre nos horários mais críticos e reduzir banhos quentes, a fim de evitar o ressecamento da pele. Em residências e locais de trabalho, podem ser usados umidificadores, bacias com água ou toalhas úmidas para melhorar o conforto ambiental.

Previsão do Tempo e Recomendações

A previsão local aponta céu parcialmente nublado, sem chuva, e temperaturas oscilando entre 20°C e 32°C ao longo do dia. Às 11h, foram marcados 29°C no município. O INMET indicou ainda rajadas de vento entre 40 e 50 km/h para a região, o que pode agravar a propagação de focos de fogo. Em períodos de baixa umidade, é recomendada atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Com a permanência do tempo seco ao longo da semana, devem ser reforçadas medidas preventivas no campo e na cidade. A orientação é evitar queimadas, não descartar pontas de cigarro em vegetação e acionar imediatamente os bombeiros em caso de avistar incêndios.

