ANTT autoriza Eldorado Brasil a desapropriar áreas para construção de ferrovia em MS

A autorização permite à Eldorado Brasil executar a desapropriação das áreas previstas para a construção do ramal, que será fundamental para o escoamento da produção de celulose da unidade instalada em Três Lagoas. O traçado segue até Aparecida do Taboado, município que abriga uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, conectando-se à Malha Norte e permitindo o transporte da carga rumo ao Porto de Santos (SP), voltada à exportação.

O documento define as poligonais de utilidade pública de 10 áreas destinadas à implantação da ferrovia, que terá 88,9 quilômetros de extensão e um investimento total estimado em R$ 890 milhões. Ao todo, serão desapropriados quase 7 milhões de metros quadrados para a execução do projeto.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a empresa Eldorado Brasil Celulose a desapropriar áreas em Mato Grosso do Sul para a construção de um novo ramal ferroviário entre os municípios de Três Lagoas e Aparecida do Taboado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21), assinada pelo superintendente substituto de Transporte Ferroviário da ANTT, Alessandro Baumgartner.

A medida da ANTT foi formalizada como parte da outorga por autorização ferroviária concedida à Eldorado em janeiro de 2022, por meio de Contrato de Adesão. Apesar da Declaração de Utilidade Pública, a empresa deverá cumprir todas as exigências legais e ambientais para a execução da obra, incluindo licenciamentos e obrigações junto aos órgãos competentes.

O ramal da Eldorado Brasil se insere em um contexto mais amplo de expansão da malha ferroviária voltada ao setor de celulose em Mato Grosso do Sul. Em abril deste ano, a ANTT também aprovou, por unanimidade, a proposta da empresa Arauco Celulose do Brasil S.A. para construção e exploração de outro ramal ferroviário, no município de Inocência, onde a companhia ergue uma nova fábrica com investimentos de US$ 4,6 bilhões.

O projeto da Eldorado prevê o transporte de aproximadamente 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, reforçando o papel de Três Lagoas como um dos principais polos da indústria de base florestal do Brasil e consolidando a logística ferroviária como alternativa eficiente e sustentável para o setor.