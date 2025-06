Após apelo na rádio, Regulação marca consulta para cirurgia vascular de trabalhador em Aparecida do Taboado

Depois de três anos aguardando por uma cirurgia vascular pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o morador de Aparecida do Taboado, Antônio Clésio, finalmente recebeu uma boa notícia.

Uma consulta foi agendada para o dia 2 de setembro, ao meio-dia, no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande, e pode representar o passo decisivo para a realização do tão esperado procedimento.

Desempregado devido à gravidade do problema de saúde, Clésio enfrenta sérias dificuldades para manter a família, composta pela esposa e três filhos pequenos, um deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A situação sensibilizou a comunidade após ele procurar a Rádio Cultura FM, onde fez um apelo emocionado durante o programa RCN Notícias na semana passada.

Na edição desta quarta-feira (04/06), o trabalhador retornou à emissora para comunicar que o apelo surtiu efeito. A secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, ao tomar conhecimento do caso, entrou em contato com a Central de Regulação e obteve a confirmação do agendamento da consulta que pode levar à realização da cirurgia.

Antônio também agradeceu à emissora, à secretária e à população que participou de uma campanha de arrecadação promovida durante o programa, que levantou R$ 4.112,00.

O valor foi utilizado para custear uma consulta particular com um especialista vascular em Santa Fé do Sul (SP), que confirmou a urgência do procedimento, além de ajudar com despesas básicas da família.

“Sou muito grato a todos que se mobilizaram. Essa ajuda foi um alívio não só para minha saúde, mas também para o sustento da minha família. Agora tenho esperança de voltar a trabalhar e dar uma vida melhor para meus filhos”, disse Clésio, emocionado.

Assista a entrevista no RCN Notícias: