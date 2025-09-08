Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, após ligações de moradores. O autor resistiu à prisão e tentou intimidar os policiais com um cachorro. Entenda os detalhes da ocorrência.
TRANSTORNO
Após denúncias, 'Espalha Lixo' é preso descartando e incendiando resíduos em rua
Ao ser abordado, o autor resistiu à prisão e tentou intimidar os policiais utilizando um cachorro
ALGEMADOS E PRESOS
Grupo tumultua parque aquático, consome drogas ao ar livre, enfrenta PM e acaba preso
Descontrolados e agressivos, integrantes do bando partiram para cima dos policiais no momento da abordagem
RISCO DE TRAGÉDIA
Incêndio em terreno próximo a casas deixa paranaibenses em pânico
A suspeita é de que o fogo tenha começado em um amontoado de lixo e entulho descartados de forma irregular
IMPACTO ECONÔMICO
Retomada dos voos deve impulsionar economia, turismo e investimentos
A reabertura do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, com a retomada dos voos comerciais da Latam, representa mais que um marco simbólico, traz efeitos diretos na economia local e regional. A previsão é de que os investimentos de aproximadamente R$ 136 milhões aplicados na infraestrutura, se traduzam em novas oportunidades para empresas, trabalhadores e […]
CAMPO GRANDE
Motociclista fica ferido em acidente na Av. Tamandaré
Vítima sofreu sangramento intenso na perna e foi socorrida no local
PECUÁRIA
Indonésia habilita 17 frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina
Com a nova decisão, 38 estabelecimentos brasileiros estão autrizados a atender o mercado asiático
Grupamento ROMO da Guarda Municipal é destaque no 7 de setembro
O grupamento ROMO (Ronda Ostensiva Motorizada) da Guarda Municipal de Dourados ganhou a multidão que assistiu o Desfile cívico militar na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. O evento, que teve mais de 130 instituições desfilando e contou com diversas autoridades civis e militares, além de uma grande quantidade de pessoas, transcorreu de forma […]