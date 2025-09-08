Após denúncias, 'Espalha Lixo' é preso descartando e incendiando resíduos em rua

EXPECTATIVA É ALTA!

Petrobras diz que UFN3 é prioridade e começa produção em 2028

A entrega final da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3), cuja construção começou em 2011 e está paralisada desde 2014 com 81% da estrutura concluída, voltou ao topo da agenda da Petrobras. Segundo o secretário estadual da Semadesc, Jaime Verruck, a presidente da estatal, Magda Chambriard, confirmou que a fábrica de Três Lagoas é prioridade. […]