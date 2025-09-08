Veículos de Comunicação
Início RCN 67

TRANSTORNO

Após denúncias, 'Espalha Lixo' é preso descartando e incendiando resíduos em rua

Ao ser abordado, o autor resistiu à prisão e tentou intimidar os policiais utilizando um cachorro

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Moradores denunciaram o incendiário, que resistiu à prisão ao ser abordado pela polícia - Foto/Arquivo
Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, após ligações de moradores. O autor resistiu à prisão e tentou intimidar os policiais com um cachorro. Entenda os detalhes da ocorrência.

