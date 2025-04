Após tentar matar por ciúmes, homem é preso em Ivinhema

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após briga por ciúmes, homem caba preso por violência doméstica

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (21), para atender ocorrência em uma residência no bairro Jardim Colibri, em Dourados, onde um homem de 45 anos acabou preso por violência doméstica. De acordo com as informações policiais, há alguns dias o agressor e a esposa, de 38 anos, estavam se desentendendo por ciúmes, […]