App permite que moradores acompanhem demandas em Ribas do Rio Pardo

Solidariedade

Inscrições para o Programa 'Família Acolhedora' estão abertas em Dourados

Estão abertas as inscrições para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). A ação conta com o apoio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e visa cadastrar e capacitar famílias do município interessadas em acolher temporariamente crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser […]