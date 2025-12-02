Arauco avança na implantação de ramal ferroviário para escoar celulose em MS

A Arauco iniciou na última semana as atividades preparatórias para construção de um ramal ferroviário de 47 km que conectará a fábrica de celulose em implantação em Inocência à malha norte da Rumo, criando um corredor logístico até o Porto de Santos. O projeto integra o investimento de US$ 4,6 bilhões do Projeto Sucuriú, que marca a entrada da companhia no mercado brasileiro de celulose.

O empreendimento obteve o conjunto de autorizações regulatórias para implantação, incluindo concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), habilitação para atuação como Agente Transportador Ferroviário, Declaração de Utilidade Pública (DUP) para desapropriações e licenças ambientais necessárias ao início das obras civis. O enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), que suspende tributos federais sobre bens e serviços destinados à obra, busca otimizar custos de implantação.

A rota ferroviária seguirá paralela às rodovias MS-377 e MS-240, atravessando áreas rurais de Inocência e prevendo passagens inferiores e superiores, remanejamentos viários e estruturas de transposição de fauna. Uma ponte de 270 metros sobre o córrego São Mateus foi projetada para reduzir movimentação de solo e supressão vegetal.

O traçado impacta 40 propriedades rurais. Embora a DUP já esteja vigente, a companhia mantém negociação com produtores e autoridades locais, com início das obras de infraestrutura restrito às áreas em que acordos foram concluídos.