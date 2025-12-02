Veículos de Comunicação
Logística

Arauco avança na implantação de ramal ferroviário para escoar celulose em MS

Obra integra pacote logístico do Projeto Sucuriú e obtém enquadramento no Reidi

Ana Cristina Santos

Ramal ferroviário terá 47 km e conectará a fábrica de celulose da Arauco em Inocência à malha norte da Rumo - Foto: Divulgação/ilustração
Ramal ferroviário terá 47 km e conectará a fábrica de celulose da Arauco em Inocência à malha norte da Rumo - Foto: Divulgação/ilustração

A Arauco iniciou na última semana as atividades preparatórias para construção de um ramal ferroviário de 47 km que conectará a fábrica de celulose em implantação em Inocência à malha norte da Rumo, criando um corredor logístico até o Porto de Santos. O projeto integra o investimento de US$ 4,6 bilhões do Projeto Sucuriú, que marca a entrada da companhia no mercado brasileiro de celulose.

O empreendimento obteve o conjunto de autorizações regulatórias para implantação, incluindo concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), habilitação para atuação como Agente Transportador Ferroviário, Declaração de Utilidade Pública (DUP) para desapropriações e licenças ambientais necessárias ao início das obras civis. O enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), que suspende tributos federais sobre bens e serviços destinados à obra, busca otimizar custos de implantação.

A rota ferroviária seguirá paralela às rodovias MS-377 e MS-240, atravessando áreas rurais de Inocência e prevendo passagens inferiores e superiores, remanejamentos viários e estruturas de transposição de fauna. Uma ponte de 270 metros sobre o córrego São Mateus foi projetada para reduzir movimentação de solo e supressão vegetal.

O traçado impacta 40 propriedades rurais. Embora a DUP já esteja vigente, a companhia mantém negociação com produtores e autoridades locais, com início das obras de infraestrutura restrito às áreas em que acordos foram concluídos.

Para mitigar impactos ambientais, foi firmado Termo de Compromisso com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, prevendo R$ 4,3 milhões, distribuídos ao longo de 24 meses, para ações de recuperação e conservação ambiental na região.

Segundo a empresa, o ramal reduzirá significativamente o fluxo rodoviário regional, representando menos 7 mil viagens de caminhões por mês e recorte de 94% nas emissões em comparação ao modal rodoviário. A iniciativa é apresentada como vetor de modernização logística e reestruturação econômica local.

Na semana passada, o Ministério dos Transportes publicou portaria que prevê isenção fiscal de R$ 91,7 milhões vinculada à iniciativa, dentro das regras do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura(Reidi).

A fábrica de Inocência terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas anuais de fibra curta de celulose. A previsão de operação é o final de 2027. A fase de obras envolve capacitação e geração de mais de 14 mil postos de trabalho; após a entrada em operação, serão cerca de 6 mil empregos nas áreas industrial, florestal e logística. A Arauco estima incremento de renda, arrecadação e atração de novos investimentos na região.

