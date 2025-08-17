Arte e atendimento psicossocial transformam vidas em Três Lagoas

A arte de Três Lagoas conquistou destaque nacional e, junto com ela, veio à tona a importância do atendimento psicossocial no cuidado em saúde mental. A pintura “Dois Amantes”, da artista Yasmin Oliveira, de 29 anos, mulher trans, três-lagoense e atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do município, venceu o primeiro lugar na I Mostra Nacional de Práticas Profissionais “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade: ontem, hoje, sempre!”, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

O concurso reuniu 68 obras de todo o país e apenas 10 foram selecionadas para votação popular. Com 42,6% dos votos, “Dois Amantes” será capa dos Anais da Mostra e eterniza a história de amor que marcou a vida de Yasmin. “Essa obra tem uma pessoa que me inspirou, um amor do passado que não pode mais estar entre nós. Sei que, onde ele estiver, está me vendo e vendo o quanto eu o amei. E agora o país todo pode ver o amor que depositei nessa pintura”, contou.

Mais do que talento, a trajetória da artista é prova do poder do cuidado humanizado. Após enfrentar perdas, vícios e momentos de extrema vulnerabilidade, Yasmin encontrou no CAPS AD não apenas tratamento, mas também acolhimento e incentivo para desenvolver sua expressão artística.

O psicólogo Flávio Arce, que acompanha a jovem, explica que a arte foi incorporada ao seu projeto terapêutico singular. “Dentro do CAPS, ela passou a ressignificar sua história. Sua produção deixou de ser vista apenas como um passatempo e passou a representar identidade, potência e superação”, disse.

O CAPS AD, mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, integra a Rede de Atenção Psicossocial e atua com a premissa do cuidado em liberdade, valorizando o protagonismo do paciente e respeitando sua singularidade. “O respeito, o afeto e a escuta são tão importantes quanto o tratamento clínico. Isso permite que a pessoa se reconheça como capaz e retome sua vida com dignidade”, reforçou Arce.

A premiação será entregue no dia 4 de setembro, durante o 23º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), em Manaus (AM), com todas as despesas custeadas pelo CFP. Para além do reconhecimento artístico, o feito de Yasmin evidencia que saúde mental também se constrói com liberdade, afeto e oportunidades.