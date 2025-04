Assentamento no Distrito de Anhanduí recebe ação social

O assentamento Três Corações e Adjacências, maior comunidade rural de Campo Grande, com área de 2.257,2 hectares da Fazenda Morro Bonito, no Distrito de Anhanduí, recebe amanhã (5) os serviços da Ação Social Rural. No total são 24 parceiros com atendimentos das 8h e às 13h.

A região é considerada uma das mais afastadas e de difícil acesso e abriga atualmente quase 150 famílias.

Entre os serviços oferecidos, estarão consultas médicas em diversas especialidades, como ginecologia (preventivo), clínica geral, oftalmologia e pediatria. Haverá também vacinação e atendimento odontológico. Suporte para atualização cadastral, Bolsa Família e CNIS, além da emissão de registros.

Os produtores rurais poderão contar com informações sobre crédito rural e cadastro no PAA 2025. Além disso, poderão esclarecer dúvidas sobre vacinação animal, sanidade agropecuária e cadastro E-fazenda.

Para incentivar a sustentabilidade, o setor Agro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Sustentável e Turístico (Semades) fará a doação de mudas de árvores nativas e frutíferas.

Edições

A ação teve início no dia 15 de março, atendendo moradores das comunidades Sucuri, Aguão e PA Conquista. No dia 29 de março foi a vez foi PA Estrela Campo Grande. Neste sábado, 5 de abril, a iniciativa chega à região do Três Corações. A iniciativa segue ao longo do ano, ampliando o acesso a serviços públicos e promovendo desenvolvimento sustentável no meio rural.

Para participar basta comparecer à área coletiva do assentamento com os documentos pessoais para facilitar os atendimentos. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade rural da região.

*Com informações PMCG