Associação Integra Costa Leste lança e-book que celebra avanços na educação da região

Leste, reconhecida por suas ações inovadoras em Mato Grosso do Sul, deu mais um importante passo ao lançar o e-book “Desenvolvimento Educacional na Região Costa Leste/MS: Histórias e Memórias”. O evento aconteceu nesta sexta-feira (6), no Sebrae de Três Lagoas, marcando um momento importante para os 11 municípios que compõem a Costa Leste do estado.

O material reúne histórias de sucesso e práticas educacionais inovadoras desenvolvidas nesses municípios nos últimos anos, resultado do trabalho colaborativo entre gestores, professores e pesquisadores. Com artigos científicos que registram essas iniciativas, o e-book promete garantir políticas públicas e divulgar conhecimento no setor educacional, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, dado seu formato digital e acessível.

A diretora do eixo de Educação e Aprendizagem da Associação, Terezinha Bazé, destacou o esforço coletivo que culminou na criação do e-book. Segundo ela, o projeto contou com capacitação científica para que gestores e educadores dos municípios pudessem redigir artigos de qualidade, avaliados por doutores na área.