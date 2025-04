Atletas de Três Lagoas no topo do karatê em MS

Três Lagoas garantiu o 1º lugar geral na primeira etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Karatê, realizada no Ginásio Cacilda Acre Rocha.

Representada pela Associação Zanon de Karatê (AZK), a equipe somou 1.923 pontos, conquistando a liderança entre os 18 clubes participantes. No total, Três Lagoas subiu ao pódio 124 vezes, com 47 medalhas de ouro, 34 de prata e 43 de bronze.

Além de Três Lagoas, a classificação geral do Top 5 contou com Rio Brilhante em segundo lugar, com a Academia Budo, e Nova Andradina na terceira colocação com a equipe Shobukan. Em quarto ficou Aparecida do Taboado, com o clube Keiros, seguida por Dourados, com a equipe RLK, em quinto lugar.