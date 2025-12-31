Atrasos salariais e 'regulação do caos', expõe trabalho de médicos em MS

A atuação dos médicos em Mato Grosso do Sul tem sido marcada por desafios que vão além do atendimento direto à população. Atrasos salariais recorrentes, sobrecarga de trabalho, falta de estrutura, episódios de violência em unidades de saúde e falhas na gestão do sistema público têm impactado o cotidiano dos profissionais e acendido o alerta para um possível colapso da rede de saúde.

O diagnóstico foi apresentado pelo presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS), Marcelo Santana, em entrevista ao podcast RCN. Segundo ele, a situação se agravou ao longo de 2025, especialmente na Santa Casa de Campo Grande, principal hospital de alta complexidade do Estado.

De acordo com Santana, médicos contratados pelo regime da CLT enfrentam atraso no pagamento do 13º salário, enquanto profissionais que atuam como pessoa jurídica acumulam até seis meses sem receber honorários.

“É uma situação urgente, que vem piorando ano após ano e traz um risco real de colapso da saúde em Campo Grande e no Estado”, afirmou.

Santa Casa concentra especialidades estratégicas

A Santa Casa de Campo Grande concentra serviços considerados estratégicos e, em alguns casos, exclusivos no Estado, como cirurgia cardíaca pediátrica, cirurgia pediátrica, transplantes renais, urologia e nefrologia. Segundo o sindicato, a instabilidade financeira do hospital ameaça a manutenção dessas especialidades.

Santana explicou que médicos contratados como pessoa jurídica ficam mais vulneráveis a atrasos, por não contarem com a proteção da legislação trabalhista. “São justamente esses profissionais que mais sofrem quando há problemas financeiros”, disse.

Ações judiciais mantidas

Mesmo após um acordo firmado no Ministério Público para garantir o pagamento dos valores em atraso, o SinMed/MS decidiu manter as ações judiciais contra a Santa Casa. Segundo Santana, o histórico de descumprimento de acordos gera insegurança para a categoria.

“O que estamos pedindo é simples: o pagamento do 13º salário. Só vamos recuar quando isso for efetivamente cumprido”, afirmou.

Regulação e tecnologia

Santana criticou ainda o modelo atual de regulação de vagas, que, segundo ele, opera em um cenário de escassez extrema. “Regulação não pode servir para escolher quem vai ou não sobreviver por falta de leito”, afirmou.

Sobre tecnologia, ele ressaltou que a falta de investimentos no SUS contrasta com a capacidade dos profissionais. “Os médicos do SUS fazem verdadeiros milagres com poucos recursos. São profissionais que precisam ser valorizados”, concluiu.

O sindicato defende que a solução passa por planejamento, transparência, valorização da carreira médica e investimento contínuo na saúde pública para garantir atendimento de qualidade à população.

Violência nas unidades de saúde

Outro ponto destacado pelo presidente do sindicato é o aumento dos casos de violência contra médicos e outros profissionais da saúde. As agressões vão de ameaças verbais a episódios de violência física, com impacto significativo sobre mulheres, que hoje representam a maioria da categoria.

Para Santana, a violência está diretamente ligada à superlotação das unidades, à falta de insumos e à frustração de pacientes e familiares diante da precariedade do atendimento. “É um barril de pólvora. Pessoas doentes, ambientes lotados e sem estrutura criam um cenário propício para agressões”, afirmou.

Crescimento do Estado pressiona sistema

O presidente do SinMed/MS também alertou para a falta de planejamento diante do crescimento populacional do Estado, impulsionado por projetos como a Rota Bioceânica e a expansão do setor industrial. Segundo ele, a rede hospitalar não acompanhou esse avanço.

“Campo Grande praticamente não ampliou leitos hospitalares nas últimas décadas. A atenção básica precisa ser fortalecida, mas também é necessário investir em hospitais e planejamento de longo prazo”, disse.