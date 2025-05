Audiência pública discute criação de Centros-dias para atender idosos na Capital

A importância da criação de Centros-dias para a população idosa em Campo Grande será tema de Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande, amanhã, sexta-feira (23). O objetivo é que os idosos possam ficar nestes locais, com acesso a atividades físicas, culturais, socialização e outros cuidados durante o horário comercial, quando os familiares estão no trabalho.

Os Centros-dias são unidades públicas destinadas aos idosos que tenham algum grau de dependência de cuidados. Busca-se evitar o isolamento social, o abandono e a necessidade de acolhimento.

Em março, a Câmara promoveu Audiência para discutir projeto de criação do Conselho de Proteção à Pessoa Idosa. Neste debate, um dos encaminhamentos foi proposição de criação dos Centros-dias para receber os idosos, para que tenham esse acompanhamento no período em que os familiares estão no trabalho. À noite, eles retornam para a casa da família.

O debate previsto para amanhã e o de março foram propostos pelo vereador Ronilço Guerreiro, integrante da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Casa de Leis. A Comissão conta ainda com os vereadores Neto Santos (presidente), Clodoilson Pires (vice-presidente), Prof. Juari e Leinha.

Acompanhe

A Audiência Pública está prevista para às 9 horas na Câmara Municipal e pode ser acompanhada presencialmente, na TV Câmara pelo canal 7.3 ou no Youtube da Casa de Leis.

*Com informações Câmara Municipal de Campo Grande