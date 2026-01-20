Autor de homicídio em barbearia de Dourados é transferido para a penitenciária

Após a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (19), a Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu manter a prisão de Matheus de Souza Gaúna, de 26 anos, autor do disparo que vitimou o amigo dele, Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, na última sexta-feira (16), em uma barbearia no Jardim Márcia, em Dourados.

A decisão judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva e Matheus foi transferido ara a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Entenda o caso

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados esclareceu nesta segunda-feira (19), os detalhes por trás do assassinato de Leandro. De acordo com informações do delegado Lucas Albe, o crime foi motivado por uma desavença antiga, mas a vítima fatal não era o alvo pretendido pelo atirador. O autor do disparo, Matheus era amigo de Leandro e frequentava a barbearia da família da vítima.

Na data do crime, houve um desentendimento no local entre o autor e uma terceira pessoa. Segundo a polícia, a divergência ocorreu porque o irmão do autor havia sido preso no ano de 2025 apontado como mandante da morte do primo do homem com quem ele estava discutindo pouco antes do tiro.

Em determinado momento, o autor sacou um revólver da cintura, aproximou-se do homem, engatilhou, mas acabou atingindo o amigo, de 22 anos, dono da barbearia.

“Ele matou o próprio amigo por um erro de conduta. A intenção inicial era atingir o homem com quem ele discutia. O disparo saiu na direção errada e atingiu Leandro, que estava ao lado, no peito”, explica o delegado Lucas.