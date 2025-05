Bairros de Dourados seguem sem água e reabastecimento será gradual, afirma Sanesul

Alguns bairros de Dourados seguem com falta de água. De acordo com informações divulgadas pela Sanesul nesta quarta-feira (14), a normalização do fornecimento será feita de forma gradual, com previsão de restabelecimento total no final do dia, especialmente em bairros mais afastados e de regiões elevadas da cidade.

Mesmo com a conclusão do conserto da adutora rompida nas proximidades da BR-163, algumas regiões de Dourados continuam enfrentando desabastecimento de água ao longo desta quarta-feira. O rompimento da tubulação de grande porte, ocorrido na segunda-feira (12), afetou o fornecimento para grande parte da cidade.

A força-tarefa da Sanesul concluiu o reparo ainda na noite desta terça (13), e o bombeamento foi retomado imediatamente após o término da obra. No entanto, devido ao tempo em que o sistema ficou inoperante, responsável por 45% do abastecimento da cidade, a recuperação completa da rede exige algumas horas.

Em nota, a companhia informou que para acelerar a recuperação, intensificou o bombeamento, injetando cerca de 2,5 milhões de litros de água por hora no sistema.