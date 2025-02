Bancos entram em recesso no carnaval; confira as datas

As instituições bancárias irão suspender o atendimento ao público a partir desta sexta-feira (28) devido ao feriado prolongado de Carnaval. O retorno das atividades está programado para a Quarta-feira de Cinzas (5), iniciando às 12h, conforme o horário local.

Segundo publicação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), durante o período de fechamento, os clientes poderão utilizar os canais eletrônicos e caixas eletrônicos para realizar transações básicas, como pagamentos e transferências. As contas com vencimento durante o feriado poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo de juros ou multas.

O comércio, por sua vez, terá funcionamento facultativo, cabendo a cada estabelecimento decidir sobre a abertura ou fechamento durante o feriado.

A recomendação é antecipar transações bancárias que necessitem de atendimento presencial para evitar transtornos.