Bauru e Osasco disputam por título da Supercopa neste sábado

Os times Sesi-Bauru e Osasco São Cristóvão Saúde, duas potências do vôlei feminino, se encontram neste sábado (18), para a final da Supercopa de Vôlei Feminino, que acontece no estádio Guanandizão, às 20h, em Campo Grande.

A disputa é uma rivalidade histórica que, recentemente, ficou ainda mais acirrada. Na temporada 24/25, Osasco conquistou a Superliga, Campeonato Paulista e Copa Brasil contra o time bauruense. Neste ano, Sesi-Bauru conquistou, no último sábado (11), o Campeonato Paulista, contra o Paulistano Barueri.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (17), o técnico do time bauruense, Henrique Modenesi ressaltou que a mentalidade da equipe foca além da vitória imediata. “O próximo jogo sempre é o jogo mais importante. Nosso próximo jogo agora é essa final, e vamos ter dedicação máxima, esforço máximo para conseguir conquistar o título. O mais importante é ter coerência no trabalho, o caráter, ter um bom ambiente de trabalho, e isso pode culminar em títulos”.

Atletas do Sesi Campo Grande se reunem com os destaques do vôlei nacional

As atletas do time de vôlei feminino Sesi Campo Grande estiveram presentes e o técnico do Osasco, Luizomar de Moura, compartilhou uma mensagem de motivação que se aplica a qualquer final de alto nível. “Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. Sonhem grande, acreditem no que vocês querem com a vida de vocês, acreditem nos seus sonhos. Isso é o que ninguém pode tirar o direito da gente”.

Luzomar de Moura, técnico do time de Osasco

Luzomar destacou o esporte como uma ferramenta de transformação e de abertura de portas para jovens atletas. “Os atributos do esporte podem levar vocês a também estarem aqui. O esporte abre portas, e vocês podem conseguir também”, concluiu, reforçando que o confronto vai além das quatro linhas da quadra.

Com a presença de atletas de renome como Dani Lins e Camila Brait, as equipes se preparam para dar o máximo em quadra, onde o time bauruense mira o bicampeonato, enquanto Osasco busca o título inédito no torneio.

*Fotos de Ana Lorena Franco