Be Talks: evento de networking empresarial ganha nova identidade

O maior evento de networking empresarial da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, anteriormente conhecido como Café com Negócios, passa a se chamar Be Talks a partir de 2025. Com uma proposta ainda mais abrangente, o evento mantém seu compromisso com o fomento ao empreendedorismo e a geração de conexões estratégicas.

Idealizado pelo empresário Márcio Viegas e contando com o apoio do Grupo RCN de Comunicação, o Café com Negócios já realizou 17 edições em Três Lagoas, consolidando-se como um importante espaço para discussões sobre o mundo dos negócios. O evento reuniu empresários, representantes de entidades e profissionais interessados em expandir suas redes de contatos e aprimorar conhecimentos.

EXPANSÃO E NOVOS DESAFIOS

Segundo Viegas, o desafio atual é ampliar o impacto do Be Talks para além de Três Lagoas, levando essa experiência transformadora para Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP) e São José do Rio Preto (SP). “Seguimos com a missão de gerar valor, construir conexões transformadoras e impulsionar o crescimento de toda a sociedade”, destacou o idealizador do projeto.

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2025 E PALESTRA EXCLUSIVA

A primeira edição do Be Talks neste ano está marcada para 24 de fevereiro, em Três Lagoas. O evento contará com uma palestra do escritor e executivo da área de Educação, Eberson Terra, autor do livro Manual Antichefe: Como Enfrentar a Toxicidade na Gestão e Não Repetir os Mesmos Erros ao se Tornar Líder. A palestra abordará temas como liderança, gestão e resultados estratégicos.