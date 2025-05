Bebê de dois meses morre no CRS Tiradentes por insuficiência respiratória

Um bebê de apenas um mês e 24 dias morreu por insuficiência respiratória na tarde de segunda-feira (19) no Centro Regional de Saúde (CRS) do Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A morte ocorreu após agravamento de um quadro gripal que evoluiu para insuficiência respiratória e parada cardíaca.

De acordo com informações obtidas junto a profissionais de saúde da unidade, a criança havia dado entrada no CRS por volta da madrugada do dia 17 de maio. Tudo indica que ela estivesse na unidade desde a noite anterior (16). Os sintomas começaram cerca de três dias antes, levando à morte do bebê por insuficiência respiratória, com queixas de tosse e sinais gripais, que se agravaram rapidamente.

🛑 Falta de leito com ventilação contribuiu para quadro crítico

Durante o atendimento, a equipe médica relatou que o bebê passou por pelo menos seis paradas cardiacas. Ele foi mantido com suporte ventilatório, agravando o risco de morte por insuficiência respiratória. O Samu foi acionado e prestou auxílio constante para tentar estabilizar o paciente.

No entanto, não havia leito disponível com ventilador em outra unidade hospitalar, o que dificultou a transferência.

Apesar dos esforços da equipe médica, o quadro clínico da criança piorou. A insuficiência respiratória evoluiu para parada cardíaca, resultando no óbito ainda dentro da unidade de saúde e foi declarada como morte de bebê por insuficiência respiratória.

Alerta sobre a capacidade da rede de saúde

O caso levanta um novo alerta sobre a capacidade da rede de saúde municipal para atender casos pediátricos graves. Isso é especialmente preocupante em um período de aumento nas síndromes respiratórias.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Tampouco comentou sobre a ausência de vagas em unidades com estrutura adequada para suporte respiratório neonatal.