Bioparque Pantanal abre agendamento para visitas escolares

O Bioparque Pantanal anunciou a abertura de agendamentos para visitas escolares, proporcionando aos alunos uma experiência educativa única em contato com a biodiversidade aquática. As instituições de ensino interessadas podem realizar o agendamento através do site oficial do Bioparque.

Durante a visita, os estudantes terão a oportunidade de conhecer diversas espécies de animais de água doce, além de participar de atividades interativas que promovem a conscientização ambiental. O objetivo é enriquecer o aprendizado dos alunos por meio de uma vivência prática e dinâmica.

O Bioparque Pantanal destaca que as visitas são guiadas por profissionais capacitados, garantindo a segurança e o aproveitamento máximo das atividades. As escolas são incentivadas a agendar com antecedência, devido à alta demanda e à capacidade limitada de visitantes por dia.

Além das visitas escolares, o Bioparque oferece programação especial para o público em geral, com exposições e palestras relacionadas à preservação dos ecossistemas aquáticos. Mais informações sobre horários e agendamentos estão disponíveis no site oficial da instituição bioparquepantanal.ms.gov.br.