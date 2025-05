Bolsa Atleta e Bolsa Técnico batem recorde com mais de mil inscrições em MS

A edição 2025-2026 do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico bateu recorde de inscrições em Mato Grosso do Sul. Foram registrados 937 atletas inscritos e 81 técnicos, totalizando 1.018 candidatos — o maior número já alcançado desde a criação da iniciativa.

Ao todo, o programa oferece bolsas em 15 categorias, com duração de 12 meses. Os auxílios financeiros são destinados a atletas e técnicos com desempenho comprovado em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o programa é considerado um dos maiores do país em nível estadual para incentivo ao esporte. A ação busca promover o desenvolvimento esportivo por meio do apoio direto a quem representa o estado em alto rendimento.

Processo seletivo

Atualmente, o processo de seleção está em andamento. Para os atletas, a etapa vigente é a de análise dos recursos das inscrições indeferidas, que podem ser apresentados até esta sexta-feira (9), neste link. Na sequência, os candidatos com inscrições aprovadas passarão pela avaliação do rendimento esportivo, que definirá a pontuação final. Já os técnicos se encontram na fase de análise documental. Pata aqueles que encontraram dificuldades no envio das certidões criminais estaduais e federais, há um manual disponível.

Segundo o diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca, o número de inscrições demonstra a consolidação do programa. “Tivemos recorde de inscrições com 1.018 inscritos, entre atletas e técnicos. Todas as categorias possuíram atletas inscritos. Houve uma ampliação de categorias para este ano, com a inclusão dos surdos e do atleta-guia, o que mostra que foi uma decisão acertada, tendo em vista que todas as categorias tiveram concorrentes.”

O resultado final dos selecionados será divulgado após a conclusão de todas as etapas previstas no edital.