Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

CONTAS PÚBLICAS | BONITO MS

Bonito ajusta contas, injeta R$ 831 mil no Turismo e Esporte e faz repasses sociais

Prefeitura cancelou restos a pagar, abriu créditos com remanejamento e superávit, e CMAS aprovou partilha do FEAS

Adriano Hany

Documentos orçamentários da Prefeitura de Bonito sobre créditos para turismo, esporte e assistência social
Prefeitura e Conselho de Assistência Social aprovaram medidas que reorganizam orçamento e repasses para 2026. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bonito realizou, nesta semana, uma série de medidas para reorganizar as contas públicas e direcionar recursos para áreas consideradas estratégicas em 2026. Entre os atos publicados, foram registrados o cancelamento de dívidas antigas. Além disso, houve a abertura de créditos suplementares para Turismo e Esporte. Por fim, foi definida a destinação de repasses para a rede municipal de assistência social, em deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

No campo do ajuste fiscal, o Decreto nº 16/2026 determinou o cancelamento de “restos a pagar”, que são despesas assumidas em exercícios anteriores e não quitadas dentro do período. No caso detalhado na publicação, foi anulado um empenho de R$ 182.653,22, referente ao exercício de 2024, que tinha como credora a empresa Gimenez Engenharia LTDA. A medida foi apresentada como um procedimento administrativo. Assim, o objetivo foi adequar o balanço contábil à disponibilidade real de caixa do município.

Enquanto o passivo foi reavaliado, novos recursos foram destinados a duas áreas que fazem parte da estrutura econômica e social da cidade. Pelo Decreto nº 17, foi aberto crédito suplementar de R$ 400 mil para o Fundo Municipal de Turismo. A previsão é aplicar esse valor em ações vinculadas a “Turismo Integrado e Economia Criativa”. Para viabilizar esse reforço, parte das dotações internas foi anulada. Dessa forma, foi permitido o remanejamento de recursos dentro do próprio orçamento municipal.

Reforço Financeiro e Orçamentário

O esporte também foi contemplado com reforço financeiro. Conforme o Decreto nº 19, foi aberto crédito suplementar de R$ 431.466,67 para o programa “Esporte e Cidadania para Todos”. A maior parcela desse valor, de R$ 429.666,67, foi formada por superávit financeiro. Ou seja, esse recurso permaneceu em caixa do exercício anterior, especificamente de fontes estaduais. Com isso, a ampliação do orçamento do esporte foi sustentada por saldo já existente. Portanto, não dependeu apenas de realocações internas.

Notícias Relacionadas

Na assistência social, o CMAS aprovou a partilha de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para 2026, somando R$ 259.560,00. A distribuição prevê repasses para serviços públicos e entidades parceiras. Para o CRAS Dra. Irene dos Santos, foi destinado o valor de R$ 77.868,00 voltado a benefícios eventuais. Já para a Associação Pestalozzi de Bonito, o repasse aprovado foi de R$ 51.912,00, destinado à proteção social especial para pessoas com deficiência. A Casa de Acolhimento Raio de Sol e as Obras Sociais São José receberam previsão de R$ 64.890,00 cada. Assim, esses valores serão usados para acolhimento institucional de crianças e adolescentes e acolhimento de idosos, respectivamente.

Também foi aprovado o Plano de Reprogramação de Saldos, que autoriza o uso, em 2026, de valores que não foram executados em 2025. O diagnóstico apresentado pela Secretaria de Assistência Social apontou que Bonito tem cerca de 1.761 famílias em situação de pobreza e 1.582 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Ainda segundo o documento, a cobertura do Cadastro Único teria atingido 132% da estimativa de perfil no município. Esse dado foi usado para justificar a continuidade e o planejamento dos serviços.

Retomada dos Trabalhos Legislativos

Além dos atos de gestão e conselhos, a Câmara Municipal de Bonito definiu o calendário de retomada dos trabalhos legislativos. O Ato nº 03 convocou o prefeito e os vereadores para a sessão solene de inauguração da sessão legislativa anual. Esta sessão está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2026, às 9h.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. (Divulgação/Assecom)

ESPORTES

Avaliação dermatológica para rematrícula na natação e hidroginástica no Jorjão acontece nesta quinta

A Fundação de Esportes de Dourados (Funed) está disponibilizando avaliação dermatológica gratuita para alunos que irão realizar a rematrícula nas modalidades de natação e hidroginástica, desenvolvidas no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. […]