Bonito ajusta contas, injeta R$ 831 mil no Turismo e Esporte e faz repasses sociais

A Prefeitura de Bonito realizou, nesta semana, uma série de medidas para reorganizar as contas públicas e direcionar recursos para áreas consideradas estratégicas em 2026. Entre os atos publicados, foram registrados o cancelamento de dívidas antigas. Além disso, houve a abertura de créditos suplementares para Turismo e Esporte. Por fim, foi definida a destinação de repasses para a rede municipal de assistência social, em deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

No campo do ajuste fiscal, o Decreto nº 16/2026 determinou o cancelamento de “restos a pagar”, que são despesas assumidas em exercícios anteriores e não quitadas dentro do período. No caso detalhado na publicação, foi anulado um empenho de R$ 182.653,22, referente ao exercício de 2024, que tinha como credora a empresa Gimenez Engenharia LTDA. A medida foi apresentada como um procedimento administrativo. Assim, o objetivo foi adequar o balanço contábil à disponibilidade real de caixa do município.

Enquanto o passivo foi reavaliado, novos recursos foram destinados a duas áreas que fazem parte da estrutura econômica e social da cidade. Pelo Decreto nº 17, foi aberto crédito suplementar de R$ 400 mil para o Fundo Municipal de Turismo. A previsão é aplicar esse valor em ações vinculadas a “Turismo Integrado e Economia Criativa”. Para viabilizar esse reforço, parte das dotações internas foi anulada. Dessa forma, foi permitido o remanejamento de recursos dentro do próprio orçamento municipal.

Reforço Financeiro e Orçamentário

O esporte também foi contemplado com reforço financeiro. Conforme o Decreto nº 19, foi aberto crédito suplementar de R$ 431.466,67 para o programa “Esporte e Cidadania para Todos”. A maior parcela desse valor, de R$ 429.666,67, foi formada por superávit financeiro. Ou seja, esse recurso permaneceu em caixa do exercício anterior, especificamente de fontes estaduais. Com isso, a ampliação do orçamento do esporte foi sustentada por saldo já existente. Portanto, não dependeu apenas de realocações internas.