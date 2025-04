BR-163 está com pontos de desvio e pare-e-siga

A concessionária que administra a BR-163 está com atividades de manutenção ao longo da rodovia nesta sexta-feira (11). Os condutores precisam ficar atentos aos pontos de desvios temporários e de pare-e-siga, com alternância no fluxo de veículos em ambos os sentidos.

Durante o dia, as equipes realizam serviços de manutenção. As atividades incluem reparos no pavimento, tapa-buracos, pintura de sinalização horizontal e limpeza de drenagem, com o objetivo de garantir mais segurança e melhor trafegabilidade na rodovia.

Segundo a concessionária, a orientação é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade ao se aproximarem das áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos momentaneamente. A programação pode sofrer ajustes ao longo do dia, com inclusão de novos trechos sob manutenção.

Pontos de desvio

Sonora – Entre os kms 845 e 838; entre os kms 831 e 830;

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 777 e 774;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 606 e 602;

São Gabriel do Oeste / Camapuã / Bandeirantes – Entre os kms 593 e 588;

Jaraguari – Entres os Kms 531 e 528;

Campo Grande – no km 454;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 366 e 364;

Dourados – No km 256;

Caarapó – no km 234;

Pare-e-siga

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 785 e 782;

Coxim – Entre os kms 730 e 728;

Rio Verde de MT – Entre os kms 706 e 704; entre os kms 701 e 697; entre os kms 693 e 691; entre os kms 661 e 659;

Bandeirantes – No km 540;

Campo Grande – No km 452; no km 432;

Rio Brilhante / Douradina – No km 307;

Douradina – No km 295;

Dourados – no km 244; entre os kms 243 e 242;

Caarapó – no km 213; no km 208;

Juti – Entre os kms 187 e 184; no km 158;

Eldorado – No km 34;

Mundo Novo – No km 19.