BR-163 tem pontos de desvio e de pare-e-siga nesta segunda-feira

Alguns trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul recebem, nesta segunda-feira (26), serviços de manutenção. Segundo a concessionária que administra a rodovia, as equipes estão mobilizadas para realizar atividades como tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

Durante a execução dos serviços, alguns pontos da rodovia poderão operar em sistema de pare-e-siga ou apresentar desvios temporários. O cronograma de intervenções pode ser ajustado ao longo do dia, conforme as condições operacionais e climáticas.

Por conta dos serviços, a concessionária orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas temporariamente por questões de segurança.

Pontos de desvio

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 776 e 774;

Bandeirantes – Entre os kms 593 e 590; entre os kms 585 e 580;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 366 e 365;

Rio Brilhante – Entre os kms 337 e 334; entre os kms 314 e 312;

Dourados – Entre os kms 269 e 268; entre os kms 265 e 264; no km 261; entre os kms 259 e 258;

Itaquiraí – Entre os kms 113 e 104;

Pontos de pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 840 e 838; entre os kms 823 e 821;

Coxim – Entre os kms 766 e 765;

Bandeirantes – Entre os kms 559 e 557;

Campo Grande – Entre os kms 490 e 482; entre os kms 481 e 479; entre os kms 476 e 473; entre os kms 471 e 470; entre os kms 468 e 466; entre os kms 449 e 448; entre os kms 421 e 419;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 374 e 373;

Rio Brilhante – No km 351; entre os kms 347 e 346; no km 318;

Douradina – No km 304; no km 301;

Caarapó – No km 226; no km 223;

Juti – Entre os kms 183 e 177; entre os kms 181 e 179; no km 165;

Naviraí – No km 140;

Itaquiraí – No km 90;

Eldorado – Entre os kms 43 e 40;

Mundo Novo – No km 21.

*Com informações CCR MS Via