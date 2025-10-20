Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ENTREVISTA

Bullying nas escolas cresce e ganha traços de misoginia, alerta advogada

Lei obriga que escolas e instituições desenvolvam ações de prevenção, orientação e apoio às vítimas

Karina Anunciato

(Foto?: Reprodução/ IPTC)
(Foto?: Reprodução/ IPTC)

Casos de bullying envolvendo meninos contra meninas têm se tornado cada vez mais frequentes nas escolas brasileiras, segundo a advogada Isabela Saldanha, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Mato Grosso do Sul.

Isabela Saldanha

Em entrevista ao Microfone Aberto da Rádio Massa FM, ela afirma que o comportamento é reflexo de um tipo de violência que ultrapassa a brincadeira e revela padrões de misoginia entre adolescentes.

“Temos visto garotos praticando agressões verbais e até físicas contra meninas, motivados por questões de aparência, comportamento ou até por rejeição”, afirma Saldanha.

Segundo ela, o fenômeno aparece em dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicam o aumento da participação de adolescentes do sexo masculino em casos de agressão contra mulheres e meninas.

Para a advogada, o bullying é considerado crime por causar danos psicológicos, morais e até físicos às vítimas. “Não se trata de um ato isolado. O bullying é uma prática reiterada, com intenção de perseguir e humilhar alguém. Por isso, é tipificado como violência”, explica.

A lei federal nº 13.185, de 2015, criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que obriga escolas e instituições a desenvolver ações de prevenção, orientação e apoio às vítimas. No entanto, Saldanha destaca que ainda há falhas na aplicação prática.

“A comunidade escolar é obrigada por lei a agir. Deve registrar os casos, chamar os pais e oferecer suporte tanto à vítima quanto ao agressor, porque uma criança não se torna agressora do nada”, afirma.

A presidente da OAB/MS também alerta que, quando a escola não toma providências, pode responder judicialmente. “Além da responsabilização dos pais da criança agressora, a instituição pode ser alvo de ações civis e indenizatórias”, diz.

Saldanha ressalta que o combate ao bullying começa em casa. “Tudo parte do diálogo familiar. É preciso ensinar respeito e empatia desde cedo. Quando isso falha, o ambiente escolar precisa intervir com rapidez e responsabilidade”.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos