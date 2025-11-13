Cachaça de Bonito conquista medalha internacional e leva MS ao pódio dos destilados

A força da agroindústria sul-mato-grossense acaba de ganhar um novo símbolo: uma cachaça produzida em Bonito alcançou medalha de prata no Brasil Selection, etapa nacional do tradicional Concurso Mundial de Bruxelas. O evento reúne destilados e vinhos de todo o país e tem como objetivo reconhecer os melhores produtos disponíveis no mercado. Com a premiação, o rótulo do Alambique de Bonito passa a ocupar o posto de segunda melhor cachaça do Brasil na avaliação dos jurados da edição 2025.
Por trás da garrafa premiada, existe um trabalho constante de assistência técnica gerencial do Senar-MS, apontado no próprio programa como fator decisivo para o resultado. A orientação especializada ajuda o produtor a ajustar processos, controlar qualidade e cumprir rigorosamente as exigências sanitárias. Com isso, a cachaça alcança um padrão que atende tanto ao consumidor mais exigente quanto às regras impostas pelos órgãos reguladores. O reconhecimento internacional nasce exatamente dessa combinação entre tradição artesanal e gestão profissional.
O concurso deste ano registrou recorde de inscrições, o que torna a conquista ainda mais significativa. Apenas produtos com registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) podem participar, já que o regulamento exige que a bebida esteja apta à exportação. Além disso, cada amostra precisa vir acompanhada de laudo que comprove pureza e sanidade, etapa que garante segurança ao consumidor e transparência ao mercado. O corpo de jurados reuniu degustadores do Canadá, Estados Unidos, Peru e Bélgica, profissionais acostumados a analisar diferentes tipos de destilados.
A medalha não funciona apenas como troféu. Ela cria um selo de qualidade que abre portas em prateleiras especializadas, bares, restaurantes e, principalmente, em mercados de outros países. Para Bonito, que já é referência em turismo, o prêmio reforça o potencial do município como destino de enoturismo e turismo de experiência ligado a bebidas artesanais. Para o Estado, representa um exemplo de como o agro pode agregar valor além da porteira, transformando matérias-primas em produtos diferenciados, capazes de disputar espaço com grandes marcas nacionais e internacionais.