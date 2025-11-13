Cachaça de Bonito conquista medalha internacional e leva MS ao pódio dos destilados

A força da agroindústria sul-mato-grossense acaba de ganhar um novo símbolo: uma cachaça produzida em Bonito alcançou medalha de prata no Brasil Selection, etapa nacional do tradicional Concurso Mundial de Bruxelas. O evento reúne destilados e vinhos de todo o país e tem como objetivo reconhecer os melhores produtos disponíveis no mercado. Com a premiação, o rótulo do Alambique de Bonito passa a ocupar o posto de segunda melhor cachaça do Brasil na avaliação dos jurados da edição 2025.

Por trás da garrafa premiada, existe um trabalho constante de assistência técnica gerencial do Senar-MS, apontado no próprio programa como fator decisivo para o resultado. A orientação especializada ajuda o produtor a ajustar processos, controlar qualidade e cumprir rigorosamente as exigências sanitárias. Com isso, a cachaça alcança um padrão que atende tanto ao consumidor mais exigente quanto às regras impostas pelos órgãos reguladores. O reconhecimento internacional nasce exatamente dessa combinação entre tradição artesanal e gestão profissional.