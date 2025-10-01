Veículos de Comunicação
Início RCN 67

Tradição

Câmara aprova repasse financeiro para realização da 18ª Cavalgada do Arapuá

O evento é considerado um dos maiores encontros de tradição e cultura sertaneja da região

Ana Cristina Santos

Cavalgada resgata a história cultural e valoriza a vida no campo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade - Foto: arquivo
Cavalgada resgata a história cultural e valoriza a vida no campo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade - Foto: arquivo

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na terça-feira (30), o projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 687 mil ao Sindicato Rural para a realização da 18ª Cavalgada do Distrito de Arapuá, marcada para os dias 4 e 5 de outubro. O evento é considerado um dos maiores encontros de tradição e cultura sertaneja da região.

O presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão, ressaltou a importância da parceria entre o poder público e o Sindicato Rural. “Estamos agora em parceria com uma entidade de alta credibilidade, propiciando um evento mais organizado do que no passado. A Cavalgada resgata a história cultural e valoriza a vida no campo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade”, destacou.

Apesar de aprovado pela maioria, o projeto não teve consenso. O vereador Marcos Silva votou contra e justificou a posição. “Não sou contra a festa, que é tradicional, mas votei contrário pela falta de clareza na prestação de contas. Acredito que precisamos de mais segurança sobre os recursos aplicados nos eventos do município”, afirmou.

Já o vereador Fernando Jurado, que também integra a organização por meio da Equipe Brutos, responsável pelo churrasco, reforçou o impacto positivo da Cavalgada para a cidade. “Provavelmente teremos a melhor festa da história, com grande repercussão para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Além de valorizar a cultura, a Cavalgada movimenta o turismo e a economia local. Este ano vamos oferecer um dos maiores churrascos abertos do Brasil, com atendimento para 8 mil pessoas”, disse.

A programação da 18ª Cavalgada do Arapuá contará com desfiles, apresentações culturais, shows musicais e gastronomia típica, com destaque para o tradicional churrasco, que se tornou uma das marcas do evento.

