Câmara de Aparecida do Taboado aprova sala para pacientes com câncer e Refis 2025

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, aprovou por unanimidade (11 votos) dois projetos pautados na sessão. São a criação de uma sala de acolhimento humanizado para pacientes oncológicos e a autorização do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) 2025.

O projeto da vereadora Cláudia Padim, idealizado a partir de sua experiência pessoal em tratamento, foi elogiado em plenário. Assim, seguiu ao prefeito José Natan para sanção. A proposta prevê espaço adequado no atendimento, com foco em dignidade e sensibilidade às necessidades do paciente.

Já o Refis 2025, encaminhado pelo Executivo, foi sancionado e publicado no Diário Oficial dos Municípios. Para pagamento integral até 19 de dezembro, será concedido desconto de 100% sobre multas e juros de mora dos débitos municipais. Para pagamento parcial na mesma data, haverá desconto de 80% nos acréscimos legais. Foi mencionado ainda que o pedido expresso de compensação, mediante requerimento ao Departamento de Recursos Humanos, poderá ser feito até 14 de novembro. As demais condições deverão ser consultadas junto à Prefeitura.

Indicações da Sessão

A sessão também registrou uma série de indicações: criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e aquisição de ambulância UTI móvel (vereadora Dra. Amanda Tolentino).

Houve também sugestões para rampas públicas de embarque e desembarque para Corpo de Bombeiros e turismo náutico no Lago Azul, Bom Jesus, Ribeirão Formoso e Rio Quitéria (vereador Maurão).

Propôs-se uma faixa elevada na Av. João Pedro Pedrossian, próximo ao Pereirão, para reduzir velocidade. Drenagem em trecho da Rua Isabel Ramos da Rocha foi solicitada por Kleber Bin.

Canaletas na Presidente Dutra x Antônio Carlos de Almeida e na Antônio Carlos Ferreira x João Dutra Ferreira (Matheus Costa e Cláudia Padim) também foram indicadas.

Outras sugestões incluem um banco de leite materno na Fessat e psicólogo para mães atípicas na UBS Manoel Rodrigues da Silva (Patrícia da Saúde).

Por fim, arborização em praças do Residencial Eldorado e Cidade Nova; cascalhamento na Rua Goiânia (Pinduca); e recapeamento de ruas do Residencial Eldorado (Marcelo Jardineiro e Pinduca).