Início RCN 67

TRÂNSITO

Câmera flagra engavetamento com nove veículos em Campo Grande

Caminhão frigorífico avança sobre os veículos parados no sinal vermelho

Karina Anunciato

Acidente na Cônsul Assaf Trad (Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança)
Acidente na Cônsul Assaf Trad (Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança)

Um engavetamento envolvendo nove veículos deixou cinco pessoas feridas na tarde de terça-feira (23) na avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Imagens de uma câmera de segurança – de um comércio local – mostram o exato momento em que um caminhão frigorífico avança sobre os veículos parados no sinal vermelho. Ao todo, sete carros e um ônibus foram atingidos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Duas vítimas foram socorrida em estado grave foram levadas para a Santa Casa. Conforme os Bombeiros, duas pessoas foram socorridas por particulares que estavam no local e uma criança de nove anos – que estava em um dos veículos – foi levada pela corporação para a UPA Tiradentes. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

O motorista fez teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool.

Acompanhe o exato momento do engavetamento:

