Câmera flagra engavetamento com nove veículos em Campo Grande

Um engavetamento envolvendo nove veículos deixou cinco pessoas feridas na tarde de terça-feira (23) na avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Imagens de uma câmera de segurança – de um comércio local – mostram o exato momento em que um caminhão frigorífico avança sobre os veículos parados no sinal vermelho. Ao todo, sete carros e um ônibus foram atingidos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Duas vítimas foram socorrida em estado grave foram levadas para a Santa Casa. Conforme os Bombeiros, duas pessoas foram socorridas por particulares que estavam no local e uma criança de nove anos – que estava em um dos veículos – foi levada pela corporação para a UPA Tiradentes. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

O motorista fez teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool.

Acompanhe o exato momento do engavetamento: