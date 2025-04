Caminhão com colheitadeiras pega fogo na BR-163 entre Naviraí e Itaquiraí

Um caminhão carregado com duas colheitadeiras foi consumido pelas chamas na tarde desta quinta-feira, 3 de abril, na BR-163, no trecho entre Naviraí e Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul. O incêndio, que chamou a atenção de motoristas na rodovia, gerou uma densa nuvem de fumaça e interrompeu o tráfego na região.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo em chamas, com o fogo concentrado inicialmente na parte frontal. Em um dos trechos das imagens, uma explosão na cabine é visível, intensificando a gravidade da cena. Apesar do susto, o motorista conseguiu escapar a tempo e saiu ileso, segundo relatos de outros condutores que passavam pelo local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sob investigação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas, mas não há informações sobre o tempo necessário para liberar a pista. O incidente destaca os riscos no transporte de máquinas pesadas em rodovias movimentadas como a BR-163, essencial para o escoamento da produção agrícola da região.