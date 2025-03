Campanha de vacinação contra influenza inicia na próxima semana em Três Lagoas

Em muitas cidades do país, a campanha de vacinação contra a influenza terá início no dia 7 de abril. No entanto, em Três Lagoas, a imunização será antecipada para o dia 1º de abril, uma vez que mais de três mil doses já chegaram às unidades de saúde do município.

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou, em 2024, um crescimento nacional alarmante de 189% nas hospitalizações de idosos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus, em comparação com 2023. Esse crescimento reflete a necessidade para aumentar a cobertura vacinal. Em Três Lagoas, a realidade não é diferente.

A cobertura vacinal contra a influenza ficou abaixo do índice de 90% recomendado pelo Ministério da Saúde. No município, a adesão à imunização foi baixa em 2024, atingindo menos de 50% do público-alvo.

Segundo a coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Humberta Azambuja, essa baixa adesão à vacina pode resultar no aumento expressivo dos casos de gripe. “Acreditamos que a circulação do vírus será mais intensa devido à baixa cobertura vacinal do ano passado. Além disso, o tempo está mudando, estamos no outono e o vírus já está circulando”, explicou a coordenadora.