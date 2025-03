Campanha digital aborda conteúdos sobre defesa dos direitos das mulheres

Conteúdos com informações essenciais para a população e foco na defesa e conscientização sobre os direitos das mulheres integram a campanha “Conhecer para se Proteger”, lançada este mês pela Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

As informações são divulgadas no perfil do Instagram, por meio de quadro fixo que aborda conteúdos envolvendo temáticas como: tipos de violência e sinais de alerta, medidas protetivas e como solicitá-las de forma on-line, canais de denúncia e o papel da Justiça, consequências legais para os agressores, direitos da vítima no processo, a evolução das leis e marcos históricos da proteção à mulher.