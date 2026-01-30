Veículos de Comunicação
Início RCN 67

MORAR BEM

Campo Grande discute padrões de calçadas com participação popular

Prefeitura abre consulta pública para definir regras práticas de acessibilidade, segurança e uso dos passeios na cidade

Karina Anunciato

Davi Teixeira, no estúdio da Rádio Massa Campo Grande Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG
A Prefeitura de Campo Grande abriu uma consulta pública para que moradores ajudem a definir como devem ser as calçadas da cidade. A proposta é atualizar o guia prático que orienta a construção e a manutenção dos passeios, com foco em acessibilidade, segurança e adaptação à realidade urbana.

O documento serve como referência para quem vai construir ou reformar calçadas e reúne critérios técnicos previstos em normas nacionais. A novidade, segundo a Planurb, é incluir a experiência de quem usa o espaço no dia a dia. “Nem sempre o olhar técnico dá conta da realidade da rua. A participação da população ajuda a ajustar o guia ao que realmente funciona”, afirma o diretor de urbanismo da agência, Davi Teixeira.

As contribuições podem ser enviadas até 23 de fevereiro, por e-mail ou presencialmente, e devem apontar problemas comuns, dificuldades de circulação e sugestões de melhoria. A ideia é tornar as regras mais claras e, quando possível, mais flexíveis, respeitando as características de cada bairro.

Acessibilidade e Padronização das Calçadas

Um dos pontos centrais do guia é a acessibilidade. O objetivo é padronizar calçadas para que idosos, pessoas com deficiência e pedestres em geral consigam circular com segurança. O documento trata de largura mínima, rampas, piso tátil e áreas livres de obstáculos.

A responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas continua sendo do proprietário do imóvel, seja ele público ou privado. O papel do município, nesse caso, é definir os parâmetros técnicos. Em obras de infraestrutura, como pavimentação, pode haver execução compartilhada, mas a manutenção segue com o dono do terreno.

Expectativas e Orientações da Prefeitura

Segundo a prefeitura, o guia não trata de penalidades, mas de orientação. A expectativa é que regras mais claras e a participação popular ajudem a melhorar a qualidade dos passeios e a mobilidade urbana em Campo Grande. Para ter acesso ao guia e ao link para a participação da população clique aqui.

Acompanhe a entrevista completa:

