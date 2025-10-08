Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

ENTREVISTA

Campo Grande espera injeção de R$ 60 milhões no comércio no Dia das Crianças, diz CDL

O gasto médio com o presente pode chegar a quase R$300

Karina Anunciato

Brinquedos ficam em segundo plano na preferência das famílias (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)
Brinquedos ficam em segundo plano na preferência das famílias (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O comércio de Campo Grande deve movimentar R$ 60 milhões no Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12). A data, uma das mais importantes para o varejo, deve impulsionar principalmente os setores de vestuário, calçados e brinquedos.

Apesar da boa expectativa, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/ CG), Adelaido Figueiredo, afirma que o consumidor está mais cauteloso devido ao endividamento e à perda de renda nos últimos anos.

“Mesmo assim, é uma data muito esperada pelo comércio. Esperamos um movimento positivo, com injeção de R$ 60 milhões a mais na economia local”, afirmou durante entrevista à Rádio Massa FM.

De acordo com Figueiredo, a restrição de crédito e a falta de reajuste salarial entre servidores públicos — que representam mais de 100 mil trabalhadores na Capital — têm impacto direto no consumo.

Adelaido Figueiredo nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

“A inflação corroeu o poder de compra e o crédito está cada vez mais difícil. Isso reduz o gasto médio, mas não elimina o desejo de presentear”, disse o presidente da CDL/ CG.

O levantamento nacional da CNDL e do SPC Brasil projeta R$ 16,7 bilhões em vendas no país, com gasto médio de R$ 297 por consumidorR$ 46 a menos que em 2023.

Segundo a pesquisa, na hora de agradar as crianças, as famílias de Campo Grande devem priorizar presentes de maior durabilidade, como roupas e calçados, ao invés de brinquedos caros. “Isso mostra um comportamento mais racional e planejado. As pessoas estão buscando custo-benefício”, explicou Figueiredo.

Em relação ao funcionamento das lojas, a comércio da Capital está autorizado a abrir nos feriados de sexta (11) e sábado (12), seguindo as regras da convenção coletiva. As lojas poderão funcionar das 9h às 18h, mediante pagamento de adicional e folga compensatória aos funcionários, esclareceu o dirigente.

Um dos problemas enfrentados pelos lojistas na hora de garantir o atendimento de qualidade e a falta a de mão de obra disponível para o setor. Figueiredo falou sobre a situação e incentivou trabalhadores a buscarem qualificação profissional.

“Há muitas oportunidades, mas falta gente capacitada. O Sistema S oferece cursos gratuitos, e isso pode fazer toda a diferença para quem quer entrar no mercado”, completou.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos