Campo Grande ganha novo posto para emissão da carteira de identidade no Shopping Norte Sul Plaza

A partir desta quarta-feira (30), um novo posto para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) passa a atender a população de Campo Grande no Shopping Norte Sul Plaza. Este é o 9º Posto de Identificação da Capital e reforça o atendimento na região do Jardim Joquei Club, onde vive cerca de 60% da população da cidade.

A unidade será responsável pela emissão da nova CIN, documento que substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação. A primeira via é gratuita até 2033 e pode ser emitida nas versões digital e física.

Inicialmente, o posto funcionará com cinco estações de atendimento e sete servidores, oferecendo 200 vagas por dia mediante agendamento no site da Sejusp.

Com a inauguração, Mato Grosso do Sul passa a contar com 90 unidades — 9 na Capital e 81 distribuídas no interior. Os postos são vinculado ao Instituto de Identificação (II), da Polícia Científica de MS e faz parte da rede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Identidade nacional

A CIN tem validade definida de acordo com a idade do titular: cinco anos para crianças de até 12 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 60, e validade indeterminada para maiores de 60 anos. A substituição do RG tradicional será obrigatória até 2032 em todo o país.

Para emitir o documento, é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento. Também é possível incluir dados como tipo sanguíneo, título de eleitor e nome social.

Para setembro, 900 vagas diárias estão previstas em Campo Grande e 1.300 no interior, com vagas extras liberadas às sextas-feiras.