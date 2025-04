Campo Grande gerou 738 vagas na contrução civil no 1º bimestre do ano

A cidade de Campo Grande será sede, nesta segunda-feira (28), de uma edição especial do CBIC Indicadores Regionais, evento promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que traz à tona dados inéditos sobre o desempenho da construção civil na região Centro-Oeste.

Com apoio do Sinduscon-MS, patrocínio do Banco de Brasília (BRB) e suporte institucional da FIEMS, a iniciativa pretende oferecer uma leitura estratégica do setor, com base em análises econômicas e tendências para o restante de 2025.

Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional

Dados preliminares, que serão apresentados oficialmente durante o evento, indicam um crescimento contínuo do setor da construção em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e fevereiro de 2025, o estado criou 1.641 novas vagas formais no setor. Campo Grande, sozinha, garantiu a abertura de 738 empregos, o que rendeu à capital o 18º lugar no ranking nacional de geração de empregos formais na construção civil.

A performance regional é atribuída à combinação de políticas públicas habitacionais, diversificação econômica e investimentos em infraestrutura. “Estamos colhendo os frutos de um planejamento integrado, que prioriza desenvolvimento equilibrado e inclusivo”, declarou Kleber Recalde, presidente do Sinduscon-MS.

Indicadores ampliam visão estratégica para empresários

A programação do evento será voltada a empresários, gestores, especialistas e lideranças do setor, que poderão acompanhar painéis e análises conduzidas por especialistas da CBIC e entidades parceiras.

A economista-chefe da CBIC, Ieda Vasconcelos, apresentará os dados econômicos da construção civil. Já Lucas Finotti, da Brain Inteligência Estratégica, abordará o mercado imobiliário regional. Especialistas do Banco de Brasília (BRB) completam o ciclo com uma leitura aprofundada sobre o financiamento imobiliário no Centro-Oeste.

“Vamos trazer à tona as tendências que vão impactar o setor em 2025, com dados confiáveis e discussões de alto nível”, afirmou Paulo Muniz, vice-presidente da CBIC para a região.

Coletiva de imprensa antecede o evento

Antes do início oficial da programação, será realizada uma coletiva de imprensa às 14h30, com apresentação de dados preliminares à mídia. O evento marca um momento estratégico para o setor, que busca consolidar ações sustentáveis e decisões baseadas em inteligência de mercado.

Programação CBIC Indicadores Regionais

📊 CBIC Indicadores Regionais | Rodada Centro-Oeste

Horário Atividade / Palestrantes 17h00 Abertura Paulo Muniz – Vice-presidente da CBIC para o Centro-Oeste Kleber Recalde – Presidente do Sinduscon-MS Sérgio Marcolino Longen – Presidente da FIEMS 17h30 Painel 1: Panorama Econômico do Setor da Construção: Perspectivas para 2025 Ieda Vasconcelos – Economista-chefe da CBIC Debatedor: Kleber Recalde 18h30 Painel 2: Panorama do Mercado Imobiliário: Desempenho e Perspectiva para 2025 Lucas Lira Finoti – Especialista em Inteligência de Mercado da Brain Debatedor: Paulo Muniz 19h30 Painel 3: Perspectivas de Crédito Imobiliário para 2025 Diogo Ilário de Araújo Oliveira – Diretor executivo de Atacado e Governo do BRB Rômulo Aires Mendes – Superintendente de Produtos de Atacado do BRB Debatedores: Paulo Muniz e Kleber Recalde

Coletiva de Imprensa | Serviço:

– Data: 28 de abril de 2025

– Horário: 14h30

– Local: Auditório da FIEMS – Edifício Casa da Indústria

– Endereço: Av. Afonso Pena, 120 – Amambaí, Campo Grande (MS)

Para mais informações:

Gabriela Borsari – Assessoria de Comunicação Sinduscon/MS

(67) 99232-1868

Nicole Angel – Assessoria de Comunicação CBIC

(61) 98193-8529