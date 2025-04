Campo Grande recebe amanhã "Feirão do Jovem Trabalhador"

Jovens aprendizes e estagiários poderão participar amanhã (24) do “Feirão do Jovem Trabalhador”, em Campo Grande. A iniciativa ocorre na sede da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em comemoração ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, celebrado amanhã, e será exclusiva para esse público.

Com 91 vagas disponíveis, o feirão é voltado a estudantes do ensino médio e universitários com ensino superior incompleto, que buscam o primeiro emprego ou estágio em áreas diversas. Entre os segmentos com oportunidades estão: instituto de jovens aprendizes; fábrica de proteína; serviço gerais; call center; teleatendimento e agências de empregos e estágios.

A ação tem como foco facilitar o acesso de adolescentes e jovens, entre 16 e 24 anos, ao mercado formal de trabalho, promovendo processos seletivos com empresas parceiras que valorizam o desenvolvimento profissional desde o início da carreira.

O diretor de relações de emprego e atendimento ao trabalhador da Funtrab, Luiz Eduardo Ferreira Rocha, destaca a importância da ação. “Este feirão é mais uma oportunidade que a Funtrab proporciona aos jovens para ingressarem no mercado de trabalho ou em um estágio em sua área de formação. Estamos comprometidos em conectar esses talentos com empresas que valorizam o potencial da juventude”.

Segundo o trainee da Funtrab, José Luiz de Oliveira Neto, idealizador da ação, o primeiro feirão da empregabilidade para o jovem trabalhador tem o objetivo de facilitar e encurtar a trajetória do candidato até uma oportunidade. “Além das empresas presentes no dia, outras vagas disponíveis na Funtrab também serão oferecidas”, completa.

Para participar, é necessário comparecer à sede da Funtrab, localizada na rua 13 de maio, 2.773, em Campo Grande. O evento será das 8h às 11h e é preciso levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Não será necessário agendamento prévio.