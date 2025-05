Campo Grande registra alta de 7,1% na movimentação do aeroporto em abril

Com 7,1% de aumento na movimentação de passageiros em abril de 2025 e 15% de alta no acumulado do ano, o aeroporto de Campo Grande se destaca entre os 17 terminais operados pela Aena no Brasil. Os dados foram divulgados nesta semana pela empresa espanhola responsável pela gestão de parte da rede aeroportuária nacional e refletem um cenário de recuperação e expansão das atividades no setor aéreo.

No acumulado de janeiro a abril, o terminal da capital sul-mato-grossense registrou um dos maiores crescimentos percentuais do país, consolidando-se como um dos principais hubs regionais do Centro-Oeste. Essa performance acompanha a tendência nacional, que apontou uma elevação de 5,7% na movimentação total dos aeroportos da Aena em abril, e 5,4% no acumulado do quadrimestre — totalizando mais de 14,6 milhões de passageiros em todo o Brasil.

João Pessoa e Maceió lideram crescimento no Brasil

Apesar do desempenho expressivo de Campo Grande, o maior avanço percentual do país foi registrado em João Pessoa, na Paraíba, que teve crescimento de 34,4% na comparação com abril de 2024. Maceió, capital de Alagoas, também se destacou com 29,2% de alta.

Na região Norte, Santarém apresentou expansão de 8,4% no mês e 3,2% no acumulado. Congonhas, em São Paulo, segue como o aeroporto mais movimentado da Aena, com 1,9 milhão de passageiros em abril.

Confira abaixo a lista completa com os dados de movimentação dos aeroportos administrados pela Aena, classificados por ordem de crescimento em abril:

📊 Tabela de movimentação dos aeroportos da Aena – Abril 2025