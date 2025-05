Campo Grande tem 1.815 vagas em mais de 140 funções nesta quinta-feira (22)

Polícia

Polícia prende quatro e apreende mais de meia tonelada de maconha em Dourados

Em uma ação integrada entre os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados com a Guarda Municipal, desarticularam uma célula da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação realizada na noite desta terça-feira (30) resultou na prisão de quatro indivíduos e na apreensão de aproximadamente 589 quilos de […]