Campo Grande tem plantão de vacinação neste fim de semana

Quem precisa atualizar a caderneta de vacinação poderá fazer isso no sábado (5) e domingo (6). Desta vez, as equipes de imunização estarão no Drive de Vacinação, instalado no quartel central do Corpo de Bombeiros, e no Pátio Central Shopping no sábado.

No domingo o Drive abrirá novamente para a vacinação da população.

No ponto instalado no Pátio, serão aplicadas todas as doses do calendário de rotina preconizado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), com exceção daquelas que têm um calendário específico de aplicação. Já o Drive é destinado exclusivamente para a campanha da Gripe e atenderá a todos os públicos da campanha.

A vacinação começa às 7h no Drive e segue até o meio-dia, às 13h as doses voltam a ser aplicadas e o trabalho segue até às 17h, tanto no sábado quanto no domingo.

Com o posto de imunização do Pátio Central Shopping, no domingo (6), a vacinação inicia às 9h e segue até 16h initerruptamente.

A disponibilização das doses nesse período tem como objetivo a ampliação da oferta de imunizantes.

Quem comparecer a um dos locais poderá confirmar se há a necessidade de alguma dose, nesse caso basta apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS para que a equipe verifique a necessidade da vacinação.

*Com informações PMCG