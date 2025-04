Campo Grande terá plantão de vacinação durante o feriado

O feriado prolongado será também de oportunidade para colocar em dia a vacinação. Entre esta quinta-feira (17) e domingo (20) haverá plantão de vacinação em alguns locais na Capital.

Hoje (17), a vacinação contra a Influenza ocorre no sistema drive-thru no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Rua 14 de Julho, centro, das 18h às 22h.

Na sexta-feira (19) e sábado (20), o plantão ocorre em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, no bairro Jockey Club. Na sexta-feira, o atendimento será das 10h às 17h; no sábado, das 11h às 18h.

Nesses dois dias no shopping, além da vacina contra a Influenza, também estarão disponíveis todos os imunizantes de rotina para atualização da caderneta vacinal — com exceção da BCG, que tem calendário específico, e da vacina contra a dengue, aplicada exclusivamente nas unidades de saúde, conforme protocolo do Ministério da Saúde.