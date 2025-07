Cana-de-açúcar é usada como paliativo natural no acolhimento de pessoas em situação de rua em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas tem apostado em alternativas naturais no cuidado com pessoas em situação de rua. Uma dessas iniciativas tem chamado a atenção pela simplicidade e eficácia, o uso da cana-de-açúcar como recurso paliativo em momentos de estresse e ansiedade. A prática é desenvolvida no Centro POP, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao acolhimento e à dignidade dos atendidos.

Segundo a pedagoga Isabel Especiato, a proposta surgiu de maneira espontânea, a partir do relato dos próprios usuários da unidade, que afirmaram se sentir mais calmos ao mastigar a cana cultivada no terreno do centro. A prática não substitui nenhum tratamento clínico, mas é oferecida quando há procura voluntária. “Não é algo para todos. É um paliativo. Quando eles demonstram estresse e procuram ajuda, oferecemos. O tratamento medicamentoso e clínico mesmo é feito no CAPS-AD, com quem temos parceria”, explicou Isabel.

A pedagoga ressalta que não há comprovação científica de que a cana-de-açúcar tenha efeito direto contra o estresse, mas aponta que o caldo é antioxidante e pode contribuir para a redução da ansiedade momentânea. O cultivo da cana faz parte das oficinas de convivência do Centro POP, que também mantém uma horta com mandioca, babosa e outras plantas medicinais e condimentares.