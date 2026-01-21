Cancelamento de voo: saiba o que fazer

Cancelamentos e atrasos de voos costumam se intensificar nos períodos de férias e geram dúvidas frequentes entre passageiros. Saber quais são os direitos do consumidor e os deveres das companhias aéreas pode evitar prejuízos e transtornos maiores.

De acordo com o advogado Igor Santos, coordenador do curso de Direito da Estácio Campo Grande, a primeira providência do passageiro é identificar como a passagem foi comprada. “Quando o consumidor adquire um pacote completo por meio de uma agência de viagens, esse intermediador é responsável por reorganizar toda a viagem em caso de imprevistos”, afirma.

Já nas compras feitas de forma individual — passagem, hospedagem e passeios contratados separadamente —, o passageiro precisa acionar cada prestador de serviço. Em voos com atraso superior a uma hora, a companhia aérea é obrigada a oferecer meios de comunicação, como telefone ou acesso à internet, para que o consumidor possa reorganizar sua agenda.

Há diferenças importantes entre voos nacionais e voos internacionais. Em viagens dentro do Brasil, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Em trajetos internacionais, porém, vale a Convenção de Montreal, acordo internacional que estabelece limites para indenizações e prazos para ações judiciais. “Saiu do Brasil, o CDC não se aplica diretamente”, explica Igor Santos.