Candidatos convocados para funções de cuidador e educador social têm até hoje para fazer a entrega de documentos

Candidatos inscritos e convocados pela Secretaria de Assistência Social de Campo Grande (SAS) nas funções de cuidador social e educador social para cadastro reserva, cujo resultado da seleção foi homologado em maio de 2024 (Diogrande nº 7.499, de 15 de maio de 2024) têm até às 16h30 desta terça-feira (8) para entregarem os documentos para a prova de títulos.

Os candidatos deverão comparecer à SAS, localizada na Rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí. Eles poderão ser representados por procurador legalmente constituído com a apresentação de procuração simples, cópia do RG do candidato e cópia do RG do procurador.

É necessário entregar cópia de um documento oficial de identificação com foto e também da documentação comprobatória da participação em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional e experiência na área.

Os aprovados irão cumprir jornada de trabalho de 40 horas ou escala de 12×36, a depender da escala de serviço determinada pelo órgão gestor. O edital ainda destaca que 5% das vagas serão destinadas aos cotistas indígenas, 10% aos cotista negros e 5% para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência).

O salário para ambos os cargos é de R$ 1.520,00. Cabe ao candidato acompanhar nos próximos dias, a divulgação das próximas etapas e homologação do resultado final do processo seletivo, que serão divulgadas no Diário Oficial do município.

Atuando com o marido na área comercial, Cristiane Reis foi uma das primeiras candidatas a entregar a documentação para o cargo de Educador Social nesta terça-feira, e está confiante na seleção. Com experiência na área, ela está concluindo os cursos de Pedagogia e Ensino Médio Normal.

Além de incrementar a renda doméstica, ela conta que gosta da área de Educação independente da função. “É muito satisfatório poder contribuir com a evolução de uma criança, ver seu desenvolvimento. Também gosto muito de trabalhar com idosos, é importante auxiliar pessoas que às vezes precisam só de carinho”, ressaltou.

Tarefas

Entre as atribuições do cuidador social está recepcionar e apoiar os usuários das unidades de acolhimento, idosos, crianças ou pessoas com deficiência, com o objetivo de promover autonomia, autoestima e participação social, acompanhar os serviços de educação, saúde e outros serviços necessários ao desenvolvimento físico e mental do usuário e atuar junto às famílias e/ou indivíduos com vínculos afetivos rompidos ou fragilizados, orientando, encaminhando e informando sobre serviços, projetos e benefícios concedidos aos usuários e seus familiares.

Já ao educador social cabe a realização de ações socioeducativas com crianças, adolescentes, adultos e famílias vinculados aos diversos projetos, programas e serviços da política assistencial do município, auxiliar na construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, levando em consideração as atividades realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social, com atribuições focadas em mediação, orientação e utilização do método da atenção psicossocial, além de elaborar e participar de oficinas educativas para grupos, famílias ou indivíduos, contemplando suas dimensões individuais e coletivas no fortalecimento dos espaços de valorização da cultura junto à comunidade local.

*Com informações PMCG