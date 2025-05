Capital terá semana com animação brasileira, show de Matu Miranda, peça "O Bem-Amado" e espetáculo infantil

O Sesc MS preparou mais uma semana repleta de cultura no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, com atrações para todas as idades e estilos. De 20 a 24 de maio, o público poderá conferir sessões de cinema, show musical, teatro e programação infantil. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis via Sympla, sujeitos à lotação do espaço.

A programação começa na terça-feira, 20 de maio, às 19h, com o longa-metragem brasileiro de animação “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” (2024), dirigido por Marão. O filme, que também será exibido na quarta-feira, 21 de maio, no mesmo horário, conta a história de uma heroína, cujo superpoder é metamorfosear seus glúteos em um imenso gorila. Ao lado de uma tartaruga com TOC e uma nuvem com incontinência pluviométrica, ela embarca em uma jornada surreal até as profundezas do oceano. A sessão do dia 20 contará com audiodescrição e tradução em Libras. Classificação: 10 anos.

Na quinta-feira, 22 de maio, às 19h, o ponto alto da semana: palco do Sesc Teatro Prosa recebe o show de lançamento do álbum “Matutando”, do cantor, compositor e instrumentista Matu Miranda. Considerado uma das novas vozes da Música Popular Brasileira, Matu apresenta as canções de seu primeiro trabalho autoral, além de releituras de músicas que marcaram sua trajetória musical. Classificação: Livre.

Na sexta-feira, 23 de maio, também às 19h, o público poderá prestigiar a peça teatral “O Bem-Amado”, com o grupo Fulano di Tal. Em uma livre adaptação da obra de Dias Gomes, o espetáculo traz para o palco a figura carismática e polêmica de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade fictícia de Sucupira do Sul, que tem como maior promessa política a inauguração de um cemitério municipal. Com muito humor e críticas sociais, a montagem é uma verdadeira comédia política carnavalesca. Classificação: 14 anos.

Encerrando a programação, no sábado, 24 de maio, às 16h, o palco do Sesc Teatro Prosa se enche de fantasia com o espetáculo infantil “Aquele, Aquela, Menos Ela”, estrelado por Liz Sória. A peça conta a história da menina Ela, que desde pequena ama dançar e cantar, mas enfrenta desafios para expressar suas inspirações. Em um mergulho por um universo paralelo, Ela encontra um lugar onde criar e dançar são tão naturais quanto respirar. Classificação: Livre.

Serviço – O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.