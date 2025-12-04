Caravina cobra mais convocados para a Polícia Civil e celebra MS-040

O deputado Caravina aproveitou o pequeno expediente da sessão desta quinta-feira (4) para tratar de dois temas diretamente ligados ao cotidiano dos sul-mato-grossenses: segurança pública e infraestrutura rodoviária.

Primeiro, o parlamentar apresentou indicação ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao secretário de Administração, Frederico Felini, pedindo a ampliação do número de convocados para o curso de formação da Polícia Civil. O concurso prevê 100 vagas para escrivão e 300 para investigador. Contudo, a prévia de convocação divulgada aponta 110 escrivães e 330 investigadores, apenas 10% a mais do total originalmente ofertado.

Na visão de Caravina, o quadro de déficit é muito maior. Ele lembrou que há numerosas vagas em aberto para escrivães, investigadores e, agora, também para delegados. Além disso, recordou que parte dos aprovados costuma migrar para outros concursos durante a própria academia, o que reduz, na prática, o número de profissionais que efetivamente tomam posse.

Convocação e Efetivo da Polícia Civil

Por isso, o deputado defendeu convocação mais ampla, especialmente no cargo de escrivão, onde citou a possibilidade de chamar cerca de 90 aprovados a mais, alcançando um grupo de 200 candidatos. Para ele, essa medida traria economia e celeridade, já que aproveitaria a estrutura do curso de formação já montado e ajudaria a recompor mais rapidamente o efetivo da Polícia Civil.

Em seguida, Caravina mudou o foco da fala e celebrou a publicação, no Diário Oficial, da obra de pavimentação da MS-040, no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia. O investimento, que deverá superar a casa das dezenas de milhões de reais, foi classificado pelo deputado como compromisso assumido em campanha pelo governador Eduardo Riedel.

Pavimentação da MS-040 e Benefícios Regionais

De acordo com o parlamentar, a pavimentação vai muito além de atender aos dois municípios diretamente beneficiados. A rodovia deve fortalecer o escoamento da produção, facilitar o acesso ao estado de São Paulo pela região de Pauliceia e incentivar o turismo entre os dois lados da fronteira. Para Caravina, a obra integra a malha viária e gera reflexos positivos para toda a região leste e para o próprio Estado.

Ao final, o deputado parabenizou publicamente o governador Eduardo Riedel pela decisão de tirar a MS-040 do papel e reiterou o apelo para que o governo também responda com rapidez à demanda por mais policiais civis nas ruas.