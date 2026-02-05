Veículos de Comunicação
Início RCN 67

TRÊS LAGOAS

Carreta da Saúde da Mulher zera fila de exames de mamografia em Três Lagoas

As mulheres que deixaram de comparecer às consultas devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência

Ygor Andrade

Apesar de quase mil exames realizados, quase 300 mulheres não compareceram às consultas. Foto: Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Apesar de quase mil exames realizados, quase 300 mulheres não compareceram às consultas. Foto: Prefeitura Municipal de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou dados dos atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher, que esteve na cidade até o dia 23 de janeiro. Durante a permanência no município, a unidade móvel realizou 736 exames de mamografia e 244 exames de ultrassonografia transvaginal, ampliando o acesso a exames essenciais para o diagnóstico e a prevenção de doenças.

Apesar dos altos indicadores, o diretor de regulação, José Francisco de Almeida, relatou alta taxa de absenteísmo – quando os pacientes deixam de comparecer às consultas. Segundo ele, quase 300 mulheres não realizaram os exames; contudo, ele também destacou que a fila dos exames foram zeradas. Os resultados dos exames já estão disponíveis para consulta e podem ser acessados.

As mulheres que deixaram de comparecer às consultas devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

Para visualizar o laudo, a paciente deve acessar o Portal do Paciente, pela internet, e informar o número do protocolo seguido do CPF da paciente. A senha corresponde à data de nascimento.

