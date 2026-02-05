Carreta da Saúde da Mulher zera fila de exames de mamografia em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou dados dos atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher, que esteve na cidade até o dia 23 de janeiro. Durante a permanência no município, a unidade móvel realizou 736 exames de mamografia e 244 exames de ultrassonografia transvaginal, ampliando o acesso a exames essenciais para o diagnóstico e a prevenção de doenças.

Apesar dos altos indicadores, o diretor de regulação, José Francisco de Almeida, relatou alta taxa de absenteísmo – quando os pacientes deixam de comparecer às consultas. Segundo ele, quase 300 mulheres não realizaram os exames; contudo, ele também destacou que a fila dos exames foram zeradas. Os resultados dos exames já estão disponíveis para consulta e podem ser acessados.